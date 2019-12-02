Mehmetçiğin şefkat eli

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetli günlük hayatın normale dönmesi için çalışıyor.

Mehmetçik Tel Abyad'ın güney kırsalında yaşayanlara yardım götürdü.

İhtiyacı olanlar temel gıda malzemeleri dağıtıldı.

Öncelikle çocuklar ve kadınlar olmak üzere bölge halkı sağlık kontrolünden geçirildi. Mobil araçlarda muayeneleri yapıldı.

Tel Abyad'ın güneyindeki köylerde yapılan yardım çalışmalarında bölge halkının mutluluğu kameralara yansıdı.



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