Mehmetçiğin şefkat eli
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da yaşayanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kırsal bölgede yaşayanlara temel gıda ve sağlık yardımı yapıldı.
GÜNDEM 02.12.2019, 22:06
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetli günlük hayatın normale dönmesi için çalışıyor.
Mehmetçik Tel Abyad'ın güney kırsalında yaşayanlara yardım götürdü.
İhtiyacı olanlar temel gıda malzemeleri dağıtıldı.
Öncelikle çocuklar ve kadınlar olmak üzere bölge halkı sağlık kontrolünden geçirildi. Mobil araçlarda muayeneleri yapıldı.
Tel Abyad'ın güneyindeki köylerde yapılan yardım çalışmalarında bölge halkının mutluluğu kameralara yansıdı.
ulusal.com.tr
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