Dev Türk bayrağı açtılar, ardından İstiklal Marşı okudular...
Asker ve koruculular, 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.
Karlı ve Dağlık bölgede güvenlik korucuları ile namaz kılan Mehmetçik, daha sonra bayramlaştı.
Çok sayıda mağaranın bulunduğu İkiyaka Dağları'nı PKK'lılar Türkiye'ye geçiş noktası olarak kullanıyordu. Ancak mehmetçiğin başarılı operasyonları sonrası bölge tamamen kontrol altına alındı.
ulusal.com.tr
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