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Mehmetçik bayramda da operasyonda

Eller tetikte, gözler ufukta. Diyarbakır, Mardin, Erzurum ve Iğdır'daki üs bölgeleri ve karakollarında bayramlaşma törenleri düzenlendi. Vatan nöbetini bir an olsun bırakmayan Mehmetçik'ten sizlere bayram mesajı var.

Onların bayramı yok. Elleri tetikte devamli vatan nöbetinde.

Diyarbakır, Mardin, Erzurum ve Iğdır'daki üs bölgeleri ve karakollarında bayramlaşma törenleri düzenlendi. 

Askerler önce tekmil verdi ardından birbirleriyle bayramlaştı. 

Mehmetçik bayramlaşma törenin ardından ailelerine ve sevdiklerine bayram mesajı yolladı.

Vatan nöbetini biran olsun bırakmayan Mehmetçik, bayramlaşmanın ardından operasyona gitti. 

ulusal.com.tr
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