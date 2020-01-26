Mehmetçik halkın yardımına koştu

Mehmetçik anında bölgeye koştu. Depremzedelere yardım için canını dişe taktı.



Malatya Valiliği’nin talebiyle Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçikler, belirlenen yerlerde vatandaşlar için çadır kurma faaliyetlerine katıldı.



Askerler, AFAD’a ait çadır ve battaniyelerden oluşan 8 TIR malzemenin taşınma faaliyetlerine de destek verdi.



TSK'ya ait bir İnsanlı Keşif Uçağı hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi. 1 Genel Maksat helikopteri ve 1 arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak yaralıların hastaneye ulaşmasını sağladı. 1 ambulans uçak olmak üzere 9 adet nakliye uçağı AFAD, Jandarma arama kurtarma timleri ve sağlık bakanlığından 184 personel ile 15 aracı Elazığ'a ulaştırdı.



TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Taburu gerektiğin Elazığ'a gidecek şekilde hazırlandı.



Milli Savunma Babaknlığı, "Devletimiz bir ve bütün olarak, bütün kurum ve kuruluşlarının gayretleriyle Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracaktır" notunu da paylaştı.

ulusal.com.tr