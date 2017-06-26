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Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda bayramlaştı

Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bayramlaşan güvenlik güçleri bölgede dev Türk bayrağı açtı

Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda bayramlaştı

Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda dev Türk bayrağı açan Mehmetçik, namaz kılıp İstiklal Marşı okudu.

Güvenlik güçleri 3 bin 200 rakımında bazı bölümleri karla kaplı İkiyaka Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Dağlık bölgede güvenlik korucuları ile namaz kılan Mehmetçik, daha sonra bayramlaştı.

Çok sayıda mağaranın bulunduğu İkiyaka Dağları'ndan daha önce teröristlerin ülkeye geçtiği ancak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarı operasyonlarla bölgenin kontrol altına alındığı bildirildi.






 


Kaynak: AA
Etiketler; #mehmetçik #iki yaka dağları #Hakkari
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