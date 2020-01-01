Mehmetçik yeni yıla vatan nöbetinde girdi

Mehmetçik yeni yılı eli tetikte karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nöbetteki askerlerimizi ziyaret etti.

Soylu, Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki nöbetçi kulelerindeydi.

Bakan soylu burada askerlerle sohbet etti, yeni yıllarını kutladı. Nöbet tutan askerin ailesiyle de sohbet etti.

Bu görüntüler de Siirt'ten.

Mehmetçik, Siirt-Şırnak kara yolunda yer alan Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisindeki yol kontrol noktasında, vatandaşlara ikramda bulundu.

Yeni yılın huzurla geçmesi için kontroller de eksik edilmedi. Drone ile havadan kontrol yapıldı, narkotik ve bomba arama köpekleriyle de asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Pusu görevi yapan ekipler ise, dağ-taş demeden arazide görev alarak bölgenin huzur ve güvenliğini sağladı.

ulusal.com.tr