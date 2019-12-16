Mehmetçik zorlu hava koşullarında 24 saat tetikte

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı karakollarda görev yapan güvenlik güçleri, zorlu kış şartlarına operasyon yürütüyor.

Güvenlik güçleri, son zamanlarda teröristlere yönelik operasyonlarla PKK'ya ağır darbe vurdu.

Zorlu kuş koşullarına karşı 24 saat elleri tetikte bekleyen Mehmetçik, terör örgütünün korkulu rüyası oldu.

Üçevler Karakol Komutan Vekili Üstçavuş Salih Kuday, 450 kilometrekare sorumluluk alanında yürütükleri operasyonu anlattı.

Jandarma İç Güvenlik Tim Komutanı Uzman Jandarma Sekiz Kademeli Çavuş Ahmet Özdemir, terör örgütünün belinin kırıldığını söyledi.

Şırnak'ta sınır birlikleri de orlu arazi koşulları ve soğuk havaya rağmen teröristlere geçit vermiyor.

PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızmasını engellemek için gece sıfırın altında 10 derecede nöbet tutan mehmetçik ellerini tetikten, gözlerini huduttan ayırmıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında "Kartal Pençesi" olarak nitelendirilen bin 845 rakamlı Sumak Tepe Üs Bölgesi'ne kışın kara yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Sumak Tepe 2. Hudut Bölük Komutanı Tayfun Güngör, üs bölgelerinin yerli üretim son teknolojik silahlarla donatıldığını belirtti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında bin 985 rakımlı Şişe Tepe Üs Bölgesi'de zorlu bir arazi yapısana sahip.

Şişe Tepe Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Berat Sungur, Irak'ta bulunma nedenlerini anlattı.

Bir yandan terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, diğer yandan zorlu kış şartlarından etkilenmemesi paratoner yani yıldırımsavar sistemi kuruldu.

Bu sistemler, dairesel etki alanı bulunmakla beraber bina dışındaki nöbet kuleleri, nöbet mevzileri, cephanelik ve benzeri alanların da korunmasını sağlıyor.



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