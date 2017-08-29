30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Mehmetçik, Ata'sına ve vatan topraklarına olan sevgi ve bağlılığını duvara kazıdı. Mehmetçik, Şanlıurfa'da Suriye sınırına örülen beton duvara, Türk bayrakları ve Atatürk portresini resmetti.

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