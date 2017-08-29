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Mehmetçikten, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi anlamlı kutlama geldi

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Mehmetçik, Ata'sına ve vatan topraklarına olan sevgi ve bağlılığını duvara kazıdı. Mehmetçik, Şanlıurfa'da Suriye sınırına örülen beton duvara, Türk bayrakları ve Atatürk portresini resmetti.

Mehmetçikten, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi anlamlı kutlama geldi
Yan yana 3 blok, üzerinde Türk bayrakları ve Atatürk portresi. Yer Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınırı.  

Vatan nöbetindeki Mehmetçikten, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi anlamlı kutlama geldi.

Suriye sınırına örülen beton duvara askerlerimiz, atasına ve vatanına olan tutkusunu resmetti. Türk bayraklarının arasına Atatürk portresi çizdi.

Askerler, ay yıldızlı Türk bayraklarının altına da vatan aşkını anlatan şiirler yazdı.

Terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Talebyad ilçesine komşu olan Hürriyet Mahallesi'nde askerlerimiz nöbette. Bu duvar, daha önce kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla örülmüştü.


ulusal.com.tr
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