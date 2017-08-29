Yan yana 3 blok, üzerinde Türk bayrakları ve Atatürk portresi. Yer Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye sınırı.
Vatan nöbetindeki Mehmetçikten, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi anlamlı kutlama geldi.
Suriye sınırına örülen beton duvara askerlerimiz, atasına ve vatanına olan tutkusunu resmetti. Türk bayraklarının arasına Atatürk portresi çizdi.
Askerler, ay yıldızlı Türk bayraklarının altına da vatan aşkını anlatan şiirler yazdı.
Terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Talebyad ilçesine komşu olan Hürriyet Mahallesi'nde askerlerimiz nöbette. Bu duvar, daha önce kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla örülmüştü.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.