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Melek İpek: Bir numaralı terörist Gülen'dir

FETÖ içinde kadın kollarında aktif olarak görev yapan ve FETÖ mensuplarının "Melek Anne" olarak tanımladığı Melek İpek, "Fetullah Gülen benim için de bir numaralı teröristtir" ifadelerini kullandı.

Melek İpek: Bir numaralı terörist Gülen'dir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Koza-İpek Holding iddianamesinde, "Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" diyen Akın İpek'in annesi Melek İpek'in ifadeleri yer aldı.

Sabah'ın haberine göre; Koza-İpek Holding yönetim kurulu üyesi olan Melek İpek "Son zamanlarda yaşanan olaylarla Fetullah Gülen örgütünü anlamaya çalıştım. Bu yapının dini bir kimlik adı altında terör faaliyetleri yürütmesi kabul edilemez bir durumdur. Devlet terörist diyorsa benim için de bir numaralı teröristtir. Vatana millete ihanet eden, kan döken herkesin hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

Melek İpek hakkında FETÖ üyeliğinden hapis cezası isteniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #melek ipek #akın ipek #fetö #koza-ipek holding #ankara
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