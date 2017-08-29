Ankara Ticaret Odası seçimlerini kazanmak için çalışanlarına oy hakkı olsun diye şirket kurduran Melih Gökçek ve Osman Gökçek’in, son KHK ile önleri kesildi. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran konuyla ilgili ilk kez konuştu. Oda ve borsa seçimlerini manipüle etmeye yönelik paravan şirketlerin kurulduğunu vurgulayan Baran, çıkarılan KHK ile tedbir alındığını açıkladı

Yaklaşan Ankara Ticaret Odası seçimleri öncesinde Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’in Kanun Hükmünde Kararname ile önlerinin kesilmesinin tartışmaları sürüyor.



Son açıklama ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’dan geldi. Baran, şirket kuruluşlarında yüzde 112’ye çıkan temmuz ayındaki artışın, oda ve borsa seçimlerini manipüle etmeye yönelik paravan şirket kuruluşlarından kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi. Baran kendi girişimleri sonucu çıkarılan KHK ile tedbir alındığını belirtti.



ATO'dan yapılan açıklamada, OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organlarıyla oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı getirildiği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, hazirandan itibaren ATO’da kurulan şirket sayında dikkat çekici bir artış olduğunu belirtti. Baran, "Bu işin arkasında FETÖ bile olabilir. Girişimlerimiz üzerine devletimizin ilgili mercileri de konuyu mercek altına aldı ve bu Kanun Hükmünde Kararname ile tedbir alındı" sözlerini kullandı.



Kurulan şirketleri hazirandan itibaren incelediklerini açıklayan Baran, "Belli firmalar çalışanlarına ev adreslerinde şirket kurduruyor, ev halkının bundan haberi yok” diye konuştu.



Açıklamada, bu şekilde şirket kuranların ilgili makamlara başvurup gerekli işlemleri başlatmaları istendi.



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