Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e adeta çelme attı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara Ticaret Odası Başkanlığı seçimi için çalışanlarına şirket kurduran ve böylece oy hakkı kazanmak isteyen Gökçek’in hayalleri suya düştü. Kararname ile şirketlerin oy kullanabilmesi için “2 yıl faaliyet yürütmesi zorunludur” kararı alındı. Böylece Osman Gökçek’in ATO başkanı seçilmesi de zora girdi

Oğlunu Ankara Ticaret Odası başkanı yapmak için çalışanlarına şirketler kurduran Melih Gökçek’e Kanun Hükmünde Kararname şoku geldi. Gökçek’in başkan olması zora girdi.



Ankara Ticaret Odası Başkanlığı seçimine yaklaşık iki ay kala, Gökçek’e kötü haber geldi.



Yayımlanan yeni KHK'nın 134'üncü maddesiyle Oda ve Borsalar Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan KHK ile şirketlerin ATO seçimlerinde oy kullanabilmesi için iki yıllık zorunlu faaliyet yapma kararı alındı. Böylece oy kullanmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek’in kurdurduğu şirketler boşa çıkmış oldu.



Önümüzdeki Kasım ayında yapılacak seçimde aday olacak Osman Gökçek'in, seçimleri kazanabilmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler de dâhil birçok kişiye şirket kurdurup ATO'ya üye olmalarını sağladığı belirlenmişti.



Oda ve Borsalar Kanunu’nda yapılan son değişiklikle birlikte Erdoğan’lar Gökçek’e önemli bir çelme takmış oldu.



ulusal.com.tr