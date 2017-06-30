Silah ve mühimmat görüşmelerine Gökçek’in danışmanlarının yanısıra oğlunun kontrolündeki Türkiye Gençlik Teşkilatı’ndan yetkililer de katıldı.

Aydınlık gazetesinin haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ekibinin kalaşnikof ve tabanca mühimmatı temin etmek için araştırma yaptığı öğrenildi. Bunun için de Gökçek ve ekibinin mühimmatları temin etmek amacıyla bazı tedarikçilerle önemli ve gizli görüşmeler yaptığı belirlendi. Gökçek’in bu mühimmatları nerede kullanacağı bilinmezken, sözde koruma ekibi şemsiyesi altında oluşturulan silahlı güvenlikçilere, özel harekât polislerine verilen eğitimin benzerinin verildiği de belirtildi.



Bu kapsamda başta Gökçek’in başdanışmalarından oluşan bir ekibin savunma sanayilerinde kullanılan ürünleri üreten bazı mühimmat tedarikçileriyle görüşmeler yaptığı, tedarikçilerle konunun ayrıntılarını konuştuğu öğrenildi. Geçen aylarda yapılan görüşmelere başdanışmanlarının yanı sıra, Melih Gökçek’in oğlunun kontrolünde olan Türkiye Gençlik Teşkilatı'ndan da yetkililerin katıldığı öğrenildi.



BÜYÜK MİKTAR PARA AYRILDI



Yapılan görüşmelerde Gökçek’in danışmanları, tedarikçilerden 9x19 mm ile 7,62x39 mm çapında mermiler istedi. Söz konusu 9x19 mm’lik mermiler K11 tabancalarında, 7,62x39 mermileri ise kalaşnikof olarak bilinen AK-47 silahlarında kullanılıyor. Gökçek’in bu mühimmatları neden almak istediği ise bilinmiyor. 2015 yılında Belediye'nin ihalesi sonucu Gökçek’i korumak için ihaleyi kazanan, Belediye'ye bağlı ANFA Güvenlik Şirketi'nin koruma ekibinin de K11 tabancaları kullandığı biliniyor.



'KORUMALARA ÖZEL HAREKÂT EĞİTİMİ'



Melih Gökçek’in koruma ekibinde görev alan üst düzey bir güvenlik amirinin, yaklaşık 7 ay önce bir sohbette, Gökçek’e şahsi bir koruma ekibi oluşturulacağını, ekibe de özel harekât eğitimi vermek istediklerini söylediği öğrenildi. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, koruma sorumluları, özel güvenlik eğitim kurumlarıyla görüşüyor ve çalışanlarına özel harekât usullerine uygun eğitimler aldırmak istiyor.



GİYİM VE EKİPMAN ARAYIŞINDALAR



Söz konusu koruma sorumlusu yine aynı tarihlerde, eğitim kapsamında kullanılacak olan giyim, ekipman ve aksesuar temin etmek için arayış içinde olduğunu da söyledi. Güvenlik amiri bunları tedarik etmek için kişi ve şirket araştırması yaptı. Korumalar için aranan giyim, ekipman ve aksesuarların özel harekatlarda kullanılan standartlarda olmasının istendiği de gelen bilgiler arasında.



KORUMA EKİBİ ANFA MI?



Gökçek’in kurmak istediği iddia edilen ekibin kimlerden oluşacağı da merak konusu. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, Gökçek ve ekibi için oluşturulacak koruma ekibi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan ANFA Güvenlik Şirketi çalışanlarından oluşacak. Bunun için yeterli düzeyde sayıya sahip olmayan şirket, 15 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 2 bin kişiyi daha bünyesine kattı. Şirketin bünyesinde şu anda yaklaşık 4 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor. Ankara’da metro, park, alışveriş merkezleri gibi birçok yerin güvenliğini sağlayan ANFA Şirketi'nin son bir yılda çok sayıda kişiyi bünyesine kattığı biliniyor.



GÜVENLİKÇİLER ASKER, BOKSÖR, GÜREŞÇİ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mayıs 2015 tarihinde 60 kişilik özel koruma ekibi kurdurmuştu. 2014 yılında yapılan ve ihaleyle 6,2 milyon liraya kurulan ekibin görevi Başkan Gökçek’i 24 saat korumak olarak tanımlanmıştı. 2014 Haziran ayında sonuçlanan ihaleyi yine belediyenin şirketi olan ANFA Güvenlik Hizmetleri kazanmıştı. Ekibe K11 marka 9x19 mm 20 adet tabanca ile silahlı özel güvenlik sertifikası verilmişti.



SİLAH KULLANMA YETKİSİ



OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı KHK ile yılbaşı gecesi Reina baskınıyla yeniden gündeme gelen özel güvenlik hizmetlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yapılmıştı. Buna göre, 6 Ocak’ta çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel güvenlik şirketlerine silah kullanma yetkisi verilmişti.



ulusal.com.tr