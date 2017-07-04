Vatan Partisi'nden Danıştay'a başvuru
Vatan Partisi'nden Danıştay'a başvuru
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Çok sayıda iptal var
Çok sayıda iptal var
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var

Memduh Boydak ByLock kullanıcısı çıktı

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen zanlılara yönelik operasyonda, eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı

Memduh Boydak ByLock kullanıcısı çıktı

Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, yargılaması süren eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 104 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Zanlılardan 67'si gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında, Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 Mart 2016'da "terörizme finansman sağlamak, örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #memduh boydak #bylock
banner863
Önceki Haber
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: Sporcular taleplerini '145' ile bizimle paylaşabilecek
Sonraki Haber
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.