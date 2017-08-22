Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nde anlaşmaya varıldı. 2018'de memur zam oranı %4 + %3,5 ve 2019'da %4 + %5 olacak.

Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nde anlaşmaya varıldı



Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.



Memur zammında uzlaşma sağlandığı ve bugün saat 11.00'da imzaların atılacağı öğrenildi.





ulusal.com.tr

