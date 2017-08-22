Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nde anlaşmaya varıldı
Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Memur zammında uzlaşma sağlandığı ve bugün saat 11.00'da imzaların atılacağı öğrenildi.
ulusal.com.tr
Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nde anlaşmaya varıldı. 2018'de memur zam oranı %4 + %3,5 ve 2019'da %4 + %5 olacak.
Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nde anlaşmaya varıldı
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