Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakılmasına AKP'den tepki
Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakılmasına AKP'den tepki
THY'den flaş karar
THY'den flaş karar
Yüksekova'da patlama: 2 asker yaralı
Yüksekova'da patlama: 2 asker yaralı
Atatürk Havalimanı'nda bugün! Kümülonimbus...
Atatürk Havalimanı'nda bugün! Kümülonimbus...

Memur maaş zammında anlaşma

Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nde anlaşmaya varıldı. 2018'de memur zam oranı %4 + %3,5 ve 2019'da %4 + %5 olacak.

Memur maaş zammında anlaşma

Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nde anlaşmaya varıldı

Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Memur zammında uzlaşma sağlandığı ve bugün saat 11.00'da imzaların atılacağı öğrenildi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Memur maaş zammı #2018 memur zammı #2019 memur zammı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, savcının talimatıyla serbest bırakıldı
Sonraki Haber
Adil Öksüz'le ilgili çarpıcı bir bilgi daha ortaya çıktı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.