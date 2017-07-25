Memurlar, 1 Ağustos’ta başlayacak Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi tekliflerini belirledi. Buna göre, Memur Sen 3 alternatifli bir teklifle masaya oturacağını açıkladı. Türkiye Kamu Sen, ilk yıl için ortalama memur maaşına 920 Lira zam istedi.

Memurlar, hükümetle yapılacak toplu pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.



Memur örgütleri Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen, Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerini Devlet Personel Başkanlığı’na teslim etti.



Memur-Sen, Toplu Sözleşme Teklifleri’ni 81 İl Temsilcisinin katılımıyla düzenlediği yürüyüşün ardından Devlet Personel Başkanlığı önünde yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.



Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3 alternatifli bir teklifle masada olacaklarını belirtti.



2018-2019 Yılı toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Türkiye Kamu Sen de taleplerinin sıraladı.



Buna göre Türkiye Kamu Sen, 2018 yılı için en düşük dereceli memur maaşlarına 738, ortalama memur maaşlarına 920 Lira zam talep etti.



Türkiye Kamu Sen, 2019 yılı için ise en düşük memur maaşına 779, ortalama memur maaşına ise 965 Lira zam istedi.



Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2018-2019 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 4’üncü dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Salı Günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başlayacak.



ulusal.com.tr

