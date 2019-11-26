Meral Akşener'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Siyaset anlayışlarında ikbal hesaplarıyla dümen çevirmenin olmadığına dikkati çeken Akşener, şöyle devam etti:

"Madem saraya gidenleri konuşuyoruz; mesela ben, saraya kim gitti de 'Santral bacalarına filtre takılmasını erteleyelim' diye sayın Erdoğan'ı ikna etti, onu merak ediyorum. Seçim döneminde 'Bu sorunu çözeceğiz' denildiği halde, saraya kim gitti de sayın Erdoğan'ı ikna edip, EYT'lileri yüz üstü bıraktı, onu merak ediyorum. Seçimden önce '3600 ek göstergeyi vereceğiz' dediği halde, saraya kim gitti de sayın Erdoğan'ı ikna edip memurlarımızı yüzüstü bıraktı, onu merak ediyorum.

Saraya kim gitti de sayın Erdoğan'ı, elektriğe-doğalgaza yüzde 70'i bulan zamlar yapmaya ikna edip vatandaşın sırtına yeni yükler bindirdi, onu merak ediyorum. Saraya kim gitti de sayın Erdoğan'ı, peygamber ocağının en stratejik tesislerinden biri olan tank palet fabrikasını Katarlılara satmaya ikna etti, onu merak ediyorum. Saraya kim gitti de sayın Erdoğan'ı terörist mektubu okumaya, teröristi devletin televizyonuna çıkarmaya ikna etti, onu merak ediyorum. Tarımda kendi kendine yetebilen Türkiye'de, saraya kim gitti de sayın Erdoğan'ı, patates, soğan, buğday, et, fasulye, nohut, hatta saman ithal edip, çiftçimizin belini bükmeye ikna etti, onu merak ediyorum."