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Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Akşener'in tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Akşener, dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye gitti.

"Viral enfeksiyon" teşhisiyle tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve yarın taburcu edileceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meral akşener #İyi Parti
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