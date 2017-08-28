Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için geçtiğimiz günlerde MHP'den istifa eden Koray Aydın yeni kurulacak olan partinin adını açıkladı. Aydın, 'Merkez Demokrat Parti' üzerinde bir çalışma yapıldığını söyledi.

Koray Aydın, 'Merkez Demokrat Parti' üzerinde bir çalışma yapıldığını söyledi.



Habertürk'te soruları yanıtlayan Aydın, yeni partinin herkesi kucaklayacağını ifade ederek, parti adıyla ilgili olarak, "Birçok şey üzerinde çalışılıyor ama. Demokrat Parti, Merkez Demokrat Parti olarak bir amblem çalışma var ağırlık bunun üzerinde çalışılıyor" dedi.





ulusal.com.tr

