İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Akşener, hastaneden çıkışı sırasında makam aracının camından basın mensuplarına, "Kendinize dikkat edin, Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun." açıklamasında bulundu.



Akşener'in hastaneden ayrılmasının ardından İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, basın mensuplarına bilgi verdi.



Genel Başkanlarının cumartesi günü mide ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Poyraz, tetkiklerin ardından viral enfeksiyon tespit edildiğini aktardı.



Meclis resepsiyona katılamayacak



Tedavisi tamamlanan Akşener'in birkaç gün evinde istirahat edeceğini bildiren Poyraz, "Yoğun bir yasama dönemi başladığı için tekrar Genel Merkezde ve Meclis çalışmalarında bulunacak." dedi.



Poyraz, Akşener'in Meclis'te yarın akşam düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını söyledi.



Akşener'in "Su içerken dikkatli olun" sözleriyle şebeke suyunu mu kastettiğinin sorulması üzerine Poyraz, şu yanıtı verdi:



"Bilemeyiz onu. Sanıyorum şebeke suyunda ziyade, tüm yıkamalarla ilgili özellikle meyve sebze yıkamalarını bir dikkat olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doktorlarımızın bize bahsettiği detaylar bununla ilgili. Genel Başkanımızın bu açıklaması doktorların kendilerine verdiği bilgi üzerine olmuştur."