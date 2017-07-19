Almanya Başbakanı Angela Merkel, Büyükada'da bir otelde yapılan gizli toplantıda gözaltına alınan Alman Vatandaşı Peter Steudtner'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Alman hükümetinin her düzeyde girişimde bulunacağını belirten Merkel tutuklama kararını sert bir dille kınadı.

Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner'le ilgili Berlin'de bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tutuklama kararını sert bir dille kınadı. Merkel, Steudtner'in serbest bırakılmasını talep etti.



Merkel, "Biz bu tutuklamanın net olarak tamamen haksız olduğu kanısındayız" diye konuştu.



DW’de yer alan habere göre Merkel, Alman hükümetinin Steudtner'in serbest kalmasını sağlamak için her düzeyde girişimde bulunacağını da sözlerine ekledi. Merkel, "Kendileri açısından bu tutuklamaların suçsuz insanların zorlu bir sürece sokularak cezaevine gönderildiği bir başka olay olduğunu" ve "bunun da büyük bir endişe kaynağı olduğunu" ifade etti.



Merkel, Alman vatandaşı Peter Steudtner'in Türk makamları tarafından tutuklanmasının "tamamıyla haksız" olduğunu belirtti.



Peter Steudtner Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 Temmuz'da Büyükada'da gözaltına alınmış, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutklanmıştı.



Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile Özlem Dalkıran, Veli Acu, Günal Kurşun ile İsveç vatandaşı Ali Garavi de vardı.





ulusal.com.tr