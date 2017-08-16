Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'yi ekonomik olarak Avrupa'nın pazarı haline getiren Gümrük Birliği anlaşmasını sürdürmeyeceklerini açıkladı.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan krize ilişkin konuştu. Merkel, Türkiye ile Almanya arasında kriz devam ederken geçen ay Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Katharina Dubel "Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendiriliyor" demişti. Sözcü Dubel açıklamasının devamında “AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.



Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 3 Ekim 2005’te başlatılan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin kararı geçen kasımda 37 oya karşı, 479 oyla kabul etmişti. Kararda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye için önemli olduğu da not edilmiş ve bu doğrultudaki çalışmaların askıya alınmasının ülke için ciddi ekonomik sonuçlar doğuracağının altı çizilmişti. Türkiye'de ise bu madde 'Sizi AB'ye üye yapmasak da Gümrük Birliği ile soymaya devam edeceğiz' şeklinde yorumlanmıştı.



Türk sanayiciler, anlaşmadaki bazı maddeler nedeniyle haksız rekabet oluştuğundan şikayet ediyordu. Aydınlık