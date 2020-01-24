Merkel'in Türkiye ziyareti



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi.

Almanya Başbakanı geceyi İstanbul'daki Çırağan Saray'ında geçirdi. Merkel sabah saatlerinde de Çırağan'da Türk ve Alman ekonomisinin temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Buluşmada, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler konuşuldu.

Merkel, kahvaltı sonrası Erdoğan ile birlikte Türk Alman Üniversitesi'ne yapılan kampüsün açılışını yaptı.

Ardından ikili Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşmeye geçti.

Türk ve Alman liderlerin birinci gündemi mülteci sorunu olacak. Görüşmelerde Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr