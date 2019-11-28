Merkel: Türkiye'nin NATO'da kalması için çabalamalıyız

Türkiye'nin NATO'da attığı adım çok konuşuldu. Almanya ve Fransa liderlerinden konuya ilişkin açıklamalar geldi.

Alman Parlamentosu’nda konuşan Başbakan Angela Merkel, NATO’ya bağımlıyız. NATO için çalışmamız ve daha fazla sorumluluk üstlenmemiz önemli” dedi.

Merkel, Türkiye'nin NATO'da kalması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yine Türkiye'yi hedef aldı. Suriye'ye yapılan operasyonları eleştirdi.

Macron, “Türkiye hem Suriye’de oldu bittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli” dedi.

Gündeme oturan ‘Beyin ölümü’ çıkışına da tekrar değinen Macron, yaptığı bu yorumunun uyandırma çağrısı olduğunu söyledi.

Macron'a yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan, Macron'un sözlerinin önemi olmadığını söyledi.

ulusal.com.tr