MERSİN'in Anamur İlçesi'nde Devlet Hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldıran kişi, hasar verdi

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde Devlet Hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldıran kişi, hasar verdi. Çevredekilerin linç etmeye kalkıştığı Y.S. adlı saldırgan gözaltına alındı.



Olay, öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ellinde sopa ile Devlet Hastanesi'ne gelen Y.S. bahçede bulunan ve kaidesinde 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözlerinin bulunduğu Atatürk'ün büstüne saldırdı. Saldırı nedeniyle büst baş kısmından kırıldı. Saldırgan Y.S.'nin büste zarar verdiğini gören hastane bahçesindeki vatandaşlar, tepki göstererek lbu kişiyi inç etmek istedi. Poliklinikte muayene olmak için sırasını bekleyen bir hasta yakını da sandalye ile Y.S.'ye vurarak engellemek istedi. Olay üzerine Y.S. polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürülürken, yaşanlar Anamur'da büyük tepki gördü.



Olayla ilgili oruşturma başlatılırken, CHP Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Demirbaş, Atatürk büstüne yapılan saldırıyı kınadı. Demirbaş, "Bu saldırıyı kabul etmemiz ya da geçiştirmemiz mümkün değildir. Son günlerde, ülkemizin birçok yerinde maalesef çirkin saldırı haberlerini gerek görsel gerekse yazılı basından içimiz sızlayarak izliyoruz" dedi.