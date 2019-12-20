Mersin'de balina kusmuğu operasyonu! Balina kusmuğu nedir?

Dün, Mersin'de düzenlenen operasyonda 44 kilo 320 gram akamber(balina kusmuğu) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan temin edildiği öne sürülen akamber (balinanın bağırsaklarından çıkarılan kül renginde bir taş) taşındığı belirlenen otomobili Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 parça halinde kozmetik ve parfüm ürünlerinde kullanılan etken maddeden toplam 44 kilo 320 gram bulundu.

Otomobildeki iki kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen akamberin Mersin Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

BALİNA KUSMUĞU NEDİR?

Akamber ve balina kusmuğu olarak bilinir. Balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı ve kumlu bir maddedir. Syah ya da gri renklerde çıkan ve yanıcı özelliği olan madde çok değerlidir.

Balinanın sindirim sisteminde üretilen akamber, sivri ve de sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlar. İlk üretildiğinde, dışkı kokan akamber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşür.

Doğal olarak üretilen bu madde parfüm üretimlerinde çok kullanılır ve parfüm için uygun kimyasal reaksiyonlar oluşturur. Amber sentetik olarak üretilir fakat hem görünüş itibariyle solgundur hem de parfümün kalıcı kokusunu oluşturur. Parfümlerde bulunan amber, kokunun ciltte kalıcı olmasını sağlar.

Çok değerli olan bu maddenin fiyatı oldukça pahalıdır. Kilo fiyatı yaklaşık 10000 doları bulabilir.



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