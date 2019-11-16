Mersin'de deprem senaryosu icra edildi

Doğu Akdeniz-2019 Tatbikatı kapsamında Mersin’de deprem tatbikatı yapıldı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlamasıyla yapılan tatbikatın görüntüleri gerçeği aratmadı.



Tatbikatın senaryosuna göre, deprem nedeniyle merkez Mezitli ilçesinde çöken 6 binanın enkazında 30 kişi mahsur kaldı. Deprem bölgesine destek olmak için yardım kuruluşları, tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar aracılığıyla kente gönderildi.



Taşlar kırıldı, pencereler kesildi. Senaryo gereği, kurtarma ekiplerinin yanı sıra itfaiyenin özel eğitimli köpekleri aracılığıyla enkaz altındaki depremzedeler belirlendi, kurtarılan yaralılar ilk yardım çadırına taşındı.



Ağır yaralanan 5 kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Acil Tıbbi Yardım Timi'nin bulunduğu TCG Bayraktar gemisine taşınarak tedavi edildi. Yaralılardan biri, geçirdiği travma nedeniyle gemideki ameliyathaneye alındı.



Tatbikatta senaryo gereği bir kişi hayatını kaybetti, 24 yaralı kurtarıldı.

ulusal.com.tr