Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 7 zanlı aranıyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
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