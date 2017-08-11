Mersin'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, 13 kişinin örgüte eleman temin ettiği, örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katıldığı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yürüttüğü tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 10'u yakalandı.
Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin, örgüte eleman temin ettiği, örgüt propogandasına dönüşen eylemlere katıldığı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi
Mersin'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.