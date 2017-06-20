Kentteki darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, aralarında tutuklu eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 2'si firari 25'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davanın ilk oturumu tamamlandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan ikisi firari 25'i tutuklu 29 şüphelinin yargılandığı davanın ilk duruşmasının birinci oturumu sona erdi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmada, darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak görev yapan ve kendisini sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan eden eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın savunmasının ardından, mahkeme heyeti Demirhan'ın emir astsubaylığını yapan eski Uzman Çavuş Ahmet Tufan Özbar, eski polis memuru Bekir Polat, eski komiser yardımcısı Cumali Kenru'yu dinledi.

Sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeti.

Sanıklardan eski Harekat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Ali Gül ise savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme, duruşmanın ilk oturumunu sonlandırarak, yarın devam etmesine karar verdi.

Sanıklar hakkında "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak ve bu suçlar için anlaşmak" suçlarını işledikleri iddiasıyla 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezası isteniyor.