Bursa Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan ile Efe Sarp'ı arama çalışmaları devam ediyor..

İki dağcının zirve tırmanışı için yola çıktıklları anlara dair yeni güvenlik kamerası görüntülerine ortaya çıktı.

Kurtarma ekipleri çalışmalarını canla başla yürütüyor. Ancak umutlar her geçen dakika azalıyor.

Tüm imkânların seferber edildiği çalışmalar kapsamında bölgeye metale duyarlı teknik cihaz götürüldü.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı bölgede çalışmalar metale duyarlı aletle yürütülüyor.

1 Aralık'ta İstanbul'dan Bursa'ya giden 2 dağcının bulunması için 178 kişilik ekip çalışıyor.

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