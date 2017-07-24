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Merter-Havalimanı yönünde metro arızalandı!

Arıza nedeniyle Merter'den Havalimanı yönüne metro seferler bir süre aksadı

Merter-Havalimanı yönünde metro arızalandı!

Yenikapı-Havalimanı seferini yapan metro, Merter durağında geldiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı.

Yolcuların tahliye edildiği metro durakta bir süre bekletildi.

Metronun depoya götürülmesinin ardından sefeler normale döndü. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #merter #havalimanı #Yenikapı
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