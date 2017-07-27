Gazi Meclis’te provokasyon çıkartan, 3 Temmuz’da vatandaşlığının kabul edilmesinin ardından Malezya Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’ya siyasi partilerden tepkiler geldi. CHP, Kavakçı’nın laik bir Türkiye’yi temsil edemeyeceği görüşünde. Vatan Partisi’nden ise Merve Kavakçı, BOP projesidir” açıklaması geldi. AKP’nin başkanlık ortağı MHP’den de Kavakçı’ya tepki var.

1998 yılında başlayan Türban eylemlerinden 1 yıl sonra tarih 2 Mayıs 1999... Merve Kavakçı ,türbanıyla Meclis’e girdi ve provokasyon çıkardı. .



Bu provokasyonun ardından yapılan soruşturma kapsamında Merve Kavakçı vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Kavakçı 3 Temmuz 2017’de ise vatandaşlığa geri alındı. Üzerinden henüz 1 ay geçmeden ise alelacele Malezya Büyükelçisi olarak atandı. Atamaya, tepkiler ise gecikmedi.



Kavakçı’nın büyükelçi olarak atanmasına MHP’den de tepki geldi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, sosyal medya hesabından Kavakçı’yı alaycı bir şekilde eleştirdi. Vahapoğlu, Kavakçı'nın hayatını kaybeden Nakşi Şeyhi Nazım Kıbrısi'nin dizleri dibinde otururken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Beyazıt Karataş da Kavakçı’ya olan tepkisini Ulusal Kanal ekranlarından dile getirdi. Başkent Kulisi programına katılan Karataş, Kavakçı’yı "Büyük Ortadoğu Projesi piyonu" olarak tanımladı.



ulusal.com.tr