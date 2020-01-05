Meşhed'den son görüntüler! Ulusal Kanal bildiriyor
ABD'nin saldırısında hayatını kaybeden Kasım Süleymani ve Yöneticisi Ebu Mehdi el-Mühendis'e İran'nın Ahvaz şehrinde düzenlenen cenaze töreniyle veda ediliyor.
GÜNDEM 05.01.2020, 14:25 05.01.2020, 14:25
ABD'nin saldırısında hayatını kaybeden Kasım Süleymani ve Yöneticisi Ebu Mehdi el-Mühendis'e İran'nın Ahvaz şehrinde düzenlenen cenaze töreniyle veda ediliyor.
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan İran'ın Ahvaz şehrinde düzenlenen cenaze törenini aktarıyor:
ABD'nin saldırısında hayatını kaybeden Kasım Süleymani ve Yöneticisi Ebu Mehdi el-Mühendis naaşları bekleniyor. İran halkı Meşhed'deki büyük alanda her birlikte şehitlerini yas içinde bekliyor.
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Aslan cenaze töreninden son görüntüleri aktarıyor:
ulusal.com.tr
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