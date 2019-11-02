"Mesleğini yapmaya çalışırken PKK tarafından tehdit edilen Seçil öğretmene neden sahip çıkmıyorsunuz?"

Şırnak'ta öğretmenlik yapan Seçil Yıldız, 29 Ekim'de minik öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde bir gösteri yaptı.

Yıldız öğretmen olayın ardından PKK'lılar tarafından hedef gösterildi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Ayvalı, şunları belirtti:

"Mesleğini yapmaya çalışırken PKK tarafından tehdit edilen #SeçilÖğretmen 'e neden sahip çıkmıyorsunuz @kadinmeclisleri?

Burada şiddet unsuru mu görmüyorsunuz?

Terörü var eden şiddet alanınıza girmiyor mu?

Seçil öğretmen sizin savunacağız kadınlardan değil mi?

Peki ya siz @tkdfederasyon ?

"Koskoca" federasyon, Hepimiz Seçiliz demek için neyi bekliyor?

Ölmesini mi!

Gerçi o zaman bile dikkatinizi çekmeyebilir!

Neyse ki o devir geride kaldı. PKK kaybedecek, öğretmenlerimiz bu ülkede huzur içinde yaşayacak.

Türkiye'de kadının en önemli sorunlarından biri terördür.

Anneler düğüne gönderir gibi askere gönderdiği evlatlarının tabutuna sarılıyor,Diyarbakır'da nöbet tutanlar evladını HDP/PKK'dan istiyor, Aybüke Yalçınlar Nurcan Karakayalar öldürülüyor, Seçil öğretmenler tehdit ediliyor.

Amerika'nın kara gücüm dediği bölücü terör örgütü PKK ile mücadeleyi etmeyi geçtim ona karşı en azından "bir tivitlik" tavır alamayan kadın örgütleri, kadın haklarını mı ABD'yi mi savunmuş oluyor?

#SeçilÖğretmen 'e sahip çıkmadılar ve bu ilk değil."

ulusal.com.tr