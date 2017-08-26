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Mesut Mertcan ebediyete uğurlandı

Ulusal Kanal emektarlarından, Türkiye'nin duayen spikeri Mesut Mertcan, ebediyete uğurlandı. Mertcan için Adana Çukurova Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi. Cumhuriyet neferi, Türkiye'nin unutulmaz sesi Mertcan'ın naaşı, Akkapı Mezarlığında toprağa verildi

Bir aile çınarını, doğduğu kent örnek hemşerisini, meslektaşları ustalarını ve Türkiye aydınlık yüzlü duayenini kaybetti. Mesut Mertcan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ustamız Mertcan, 71 yıllık mücadele ve alın teri dolu yaşamına dün sabah gözlerini yumdu. Son yıllarını geçirdiği Adana Huzurevi'nde, çoklu organ yetmezliğine yenik düştü. Sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti önünde Mertcan için uğurlama töreni düzenlendi. Ailesi, sevenleri, meslektaşları ve çok sayıda yurttaş Mertcan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Spikerlik aşkı asker ocağında başladı. Son nefesine kadarda hem vatan, hem de meslek aşkını bir an olsun geri bırakmadı.

Meslek hayatına Adana'da sunuculuk yaparak, reklam ajansılarında çalışarak başladı. 1973'de TRT spikeri oldu. En son bu ekranlarda Türkiye ile buluştu, Ulusal Kanal Ana Haberlerini sundu. 

2005 veya 2006 yılında Vatan Partisi'ne katıldı ve Merkez Karar Kurulu üyeliği yaptı.

Sesiyle, kişiliğiyle Türkiye'nin gönlünde taht kuran Mesut Mertcan'ın cenazesi, babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Akkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Mesut Mertcan'ı son yolculuğunda Vatan Partisi yöneticileri ve  Ulusal Kanal çalışanları yalnız bırakmadı. Mertcan'ın cenazesine çelenk bırakıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mesut mertcan #trt #ulusal kanal
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