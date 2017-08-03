Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için son dakika uyarısı geldi...  Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde  gök gürültülü sağanak yağış  beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü  Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde  gök gürültülü sağanak yağış  beklendiğini duyurdu.   
 
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:" Ankara radarından alınan son verilere göre bu akşam saatlerinde Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroloji #ankara #yağmur
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