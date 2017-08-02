İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonu 35 dereceyi bulacak. Son tahminlere göre, bugün parçalı bulutlu havanın hakim olduğu kentte sıcaklık 24 ila 32 derece arasında seyrederken, hissedilen sıcaklık öğle saatlerinden itibaren 40 dereceyi bulacak. Bu arada Ankara için de uyarı geldi. Yapılan açıklamada, "Konya, Eskişehir ve Ankara dahil İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli yağışların görüleceğinin tahmin edildiğini duyurdu" denildi

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonu 35 dereceye ulaşacak.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, artmaya devam edecek.



Parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve rüzgar hızının düşmesiyle sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor.



Son tahminlere göre, bugün parçalı bulutlu havanın hakim olduğu kentte sıcaklık 24 ila 32 derece arasında seyrederken, hissedilen sıcaklık öğle saatlerinden itibaren 40 dereceyi bulacak.



Kentte yarından itibaren sıcaklık daha da artarken, rüzgar hızı hissedilir oranda düşecek. Buna göre yarın en düşük sıcaklık 24, en yüksek 33 derece olacak. Ayrıca, yarın kendisini gösterecek az bulutlu hava etkisini hafta sonuna kadar devam ettirecek.



Cuma günü bu durumda fazla değişiklik beklenmezken, sıcaklığın en düşük 23, en yüksek ise 33 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.



İstanbul'da hafta sonu az bulutlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor. Bu bağlamda cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 24, en yüksek ise 35 derece olması öngörülüyor.



Son günlerde saatte 47 kilometreyi bulan rüzgar hızının ise ortalama 26 kilometreye kadar düşmesi bekleniyor.



METEOROLOJİ ANKARA'YI DA UYARDI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkili olurken, İç Batı Anadolu'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yerel kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Ülkemizin doğu kesimlerinde yüksek sıcaklıklar (mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzeri) etkisini sürdürürken, yarından itibaren Pazar gününe kadar İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu ve Muğla'nın iç kesimleri) Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur ile Antalya'nın, Adana'nın ve Mersin'in iç kesimleri) ve İç Anadolu'nun batısında (Konya, Eskişehir ve Ankara) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere (kısa sürede metrekareye 10-40 kg) mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Beklenilen gök gürültülü sağanak yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"



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