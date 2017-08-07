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Meteoroloji korkuttu: İstanbul 53 derece hissedecek (İstanbul hava durumu)

Hava sıcaklıkları yükseliyor, artan nem daha da yüksek hissedilmesine neden oluyor. Geçtiğimiz cuma artmaya başlayan sıcak ve nemli hava yarın rekor sıcaklıkların hissedilmesine neden olacak. Sıcaklıklar hafta sonuna kadar aynı seviyede devam edecek

Meteoroloji korkuttu: İstanbul 53 derece hissedecek (İstanbul hava durumu)

Sıcaklardan bunalan vatandaşları Meteoroloji’nin hava tahminlere korkuttu.

İstanbul’da bugün 41 dereceye kadar yükselen hissedilen sıcaklıklar yarın yoğun nemin de etkisiyle aşırı boyutlarda hissedecek.

İstanbul yarın öğlen saatlerinde sıcaklık 36 derece olacak ancak sıcaklık 53 derece hissedecek.

Bunaltıcı sıcaklar akşam da devam edecek.

Akşam saat 9’a kadar hissedilen sıcaklıklar 40 derecenin altına inmeyecek.



SICAK HAVA YURDU TERK ETMİYOR

Yarın zirveye ulaşacak olan sıcak hava yurdu terk etmiyor.

Cumartesi gününe kadar devam edecek olan sıcaklıklar nemin etkisinin yoğun olduğu bölgelerde rekor seviyelere ulaşacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul
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