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Meteoroloji uyardı, sağanak geliyor (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji uyardı, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da yağışın Çarşamba gününden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte yurt genelinde sıcaklığın 4 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı, sağanak geliyor (İstanbul hava durumu)

Yurt genelinde hava sıcaklığı 2 ilâ 4 derece arası düşüşecek.

Açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yurdun özellikle kuzey iç ve doğu bölgelerinde yer yer sağanak yağış geçişleri görülecek.

Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile yurdun güneyi ve güneydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da önümüzdeki 2 gün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Çarşamba ve Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.

Yağışların özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olması bekleniyor.

Marmara ve Kuzey kesimlerdeki yağışlar Cuma sabahına kadar etkili olacak. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde orta kuvvette esecek. Marmara, Ege'nin kuzeyi  ile İç Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İllerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

MARMARA

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 31°C
Parçalı bulutlu

BURSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 k m/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TUNCELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinden sonra doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'de 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 İla 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden sonra 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

Etiketler; #istanbul #meteoroloji
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