Meteoroloji uyardı, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da yağışın Çarşamba gününden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte yurt genelinde sıcaklığın 4 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde hava sıcaklığı 2 ilâ 4 derece arası düşüşecek.



Açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yurdun özellikle kuzey iç ve doğu bölgelerinde yer yer sağanak yağış geçişleri görülecek.



Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile yurdun güneyi ve güneydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



İstanbul'da önümüzdeki 2 gün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Çarşamba ve Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.



Yağışların özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olması bekleniyor.



Marmara ve Kuzey kesimlerdeki yağışlar Cuma sabahına kadar etkili olacak. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor.



Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde orta kuvvette esecek. Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



İllerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



MARMARA



Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



BİLECİK °C, 31°C

Parçalı bulutlu



BURSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu



ISTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KIRKLARELI °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 k m/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



MANISA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



UŞAK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



BURDUR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



CANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



NEVŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABÜK °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu



BAYBURT °C, 32°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



TUNCELİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinden sonra doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'de 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 İla 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden sonra 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.