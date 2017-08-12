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Meteoroloji yağmur için gün verdi (İstanbul hava durumu)

Yüksek nem nedeniyle sıcak günler yaşayan İstanbul hafta sonunda bir nebze olsun yüksek nemden kurtuluyor. Pazartesi günü ise İstanbul’da yağmur bekleniyor

Meteoroloji yağmur için gün verdi (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da uzun süre yüzde 90'lara ulaşan nem bugünden itibaren düştü.

Hafta sonu da gündüz hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde olacak.

Gece ise 23-24 derecede seyredecek.

Meteoroloji'nin verilerine göre 14 Ağustos Pazartesi İstanbul'da yağmur bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Buradaki sıcaklık dalgalanışının sıkı bir sağanak yapma ihtimali var. Fakat henüz net değil. Geçen seferki kadar çok sert bir sıcaklık azalışı görülmüyor" dedi.

Meteoroloji'nin haritasına göre 14 Ağustos Pazartesi İstanbul'da yağmur görülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul
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