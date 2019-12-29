Meteoroloji’den art arda flaş uyarılar

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini arttırmasıyla birlikte meteorolojiden art arda uyarı açıklamaları geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapıalan açıklamalarda:

Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Adana ve Mersin'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (30.12.2019 Pazartesi) gece saatlerine kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Rüzgarın; Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de bu gece saatlerinden itibaren salı (31.12.2019) sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

