Sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
Sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
Sonuçlar açıklandı
Sonuçlar açıklandı
''Sevgilimi tişörtünün düğmesi açık olduğu için vurdum''
''Sevgilimi tişörtünün düğmesi açık olduğu için vurdum''
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Meteorolojiden 'aşırı sıcak' uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da aşırı yüksek sıcaklık dolayısıyla özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastaların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının Malatya'da 37, Elazığ ve Tunceli'de 36, Bingöl'de 35 ve Adıyaman'da ise 41 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir." ifadelerine yer verildi

Meteorolojiden 'aşırı sıcak' uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için "aşırı sıcak" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden aralıklı olarak kuvvetli esmesinin öngörüldüğü bildirildi. 

Hava sıcaklıklarının Malatya'da 37, Elazığ ve Tunceli'de 36, Bingöl'de 35 ve Adıyaman'da ise 41 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #malatya #Elazığ #tunceli #bingöl #Adıyaman
banner863
Önceki Haber
Cübbeli’nin avukatının telefonuna ByLock’u Adil Öksüz yüklemiş
Sonraki Haber
Sigara fiyatlarıyla ilgili önemli karar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.