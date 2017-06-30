Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da aşırı yüksek sıcaklık dolayısıyla özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastaların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının Malatya'da 37, Elazığ ve Tunceli'de 36, Bingöl'de 35 ve Adıyaman'da ise 41 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir." ifadelerine yer verildi

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Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için "aşırı sıcak" uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden aralıklı olarak kuvvetli esmesinin öngörüldüğü bildirildi.



Hava sıcaklıklarının Malatya'da 37, Elazığ ve Tunceli'de 36, Bingöl'de 35 ve Adıyaman'da ise 41 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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