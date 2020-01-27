Meteorolojiden deprem bölgesi için kötü haber

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik Elazığ depreminden beri çadırlarda ve toplu alanlarda kalan insanlar için tüm Türkiye deprem bölgesindeki hava durumunu takip ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen açıklamayı yaptı. Açıklama şöyle;

Beklenen Meteorolojik Hadise

Deprem Bölgesi Hava Tahmin Raporu

Başlama-Bitiş Zamanı

27.01.2020 12:00 - 31.01.2020 23:59

Genel Durum

Deprem bölgesinde bugün yağış beklenmiyor. Bölgenin Salı günü (28.01.2020) akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba ve Perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden hafif, Cuma günü doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr