Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



BİLECİK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ISTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



AYDIN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



OSMANİYE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



NEVŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



KARABÜK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun, Ordu ve Artvin çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yükseklerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜMÜŞHANE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



HAKKARİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



KİLİS °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı sabah ve öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta ve Doğu Karadeniz'de 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu : Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 2,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, ilk saatlerde doğusu parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-20 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.



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