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Meteorolojiden havayla ilgili uyarılar (25 Ağustos - 26 Ağustos İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor

Meteorolojiden havayla ilgili uyarılar (25 Ağustos - 26 Ağustos İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BİLECİK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun, Ordu ve Artvin çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yükseklerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı sabah ve öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta ve Doğu Karadeniz'de 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu : Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, ilk saatlerde doğusu parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-20 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul #Hava durumu
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