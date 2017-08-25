Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BİLECİK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AYDIN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun, Ordu ve Artvin çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yükseklerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu sabah saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı sabah ve öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta ve Doğu Karadeniz'de 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu : Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren güneyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, ilk saatlerde doğusu parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-20 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
ulusal.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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