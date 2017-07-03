Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Takirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISTANBUL °C, 33°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu



TEKİRDAĞ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



MANISA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



UŞAK °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



BURDUR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



KAYSERİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE °C, 37°C

Parçalı bulutlu



KARABÜK °C, 39°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



ÇORUM °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Yarın Batı Karadeniz'de fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: parçalı bulutlu, yarın batısı sağanak yağışlı Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (10-30 km/sa), yarın batısında 6 ila 8 (50-70 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında yarın 3 ila 4m, Görüş: İyi



MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey Ege'nin kuzeyi parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-3- km/sa, zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, yarın öğle saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.



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