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Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Takirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 33°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C
Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 39°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ÇORUM °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Yarın Batı Karadeniz'de fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: parçalı bulutlu, yarın batısı sağanak yağışlı Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (10-30 km/sa), yarın batısında 6 ila 8 (50-70 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında yarın 3 ila 4m, Görüş: İyi

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey Ege'nin kuzeyi parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-3- km/sa, zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, yarın öğle saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul #istanbul hava durumu #sağanak
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