Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Takirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 33°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 37°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 39°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ÇORUM °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Yarın Batı Karadeniz'de fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: parçalı bulutlu, yarın batısı sağanak yağışlı Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (10-30 km/sa), yarın batısında 6 ila 8 (50-70 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında yarın 3 ila 4m, Görüş: İyi
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey Ege'nin kuzeyi parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-3- km/sa, zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, yarın öğle saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
ulusal.com.tr
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Takirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.