Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
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Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı (hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika uyarısında bulundu

Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı (hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yer yer devam eden yağışlar için son dakika uyarısında bulundu.


Meteorolojinin uyarısı şöyle;

İstanbul'da halen yer yer devam eden yağışların önümüzdeki saatlerde B.Çekmece, K.Çekmece, Avcılar, Esenyurt,Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara ( ani sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul
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