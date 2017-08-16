Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yer yer devam eden yağışlar için son dakika uyarısında bulundu.





Meteorolojinin uyarısı şöyle;



İstanbul'da halen yer yer devam eden yağışların önümüzdeki saatlerde B.Çekmece, K.Çekmece, Avcılar, Esenyurt,Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara ( ani sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





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