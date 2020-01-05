Meteorolojiden İstanbul ve Balıkesir uyarısı (05 Ocak 2020 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde etkili olması beklendiği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle;

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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