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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Adana, Osmaniye ve Hatay için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

GÜNDEM 04.12.2019, 15:29
Meteorolojiden sağanak uyarısı

 Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması öngörülüyor. 

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA
#adana #osmaniye #hatay
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