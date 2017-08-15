Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



AKOM DA UYARDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da uyarıda bulundu.



AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Perşembe gününe kadar kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor." denildi.







Bölgelerde hava durumu şu şekilde:



MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TUNCELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de öğleden sonra fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğleden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) öğleden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m orta ve güneyi 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), orta kesimleri 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğleden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.