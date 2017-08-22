Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Samsun, Sinop ve Ordu için de yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Samsun, Sinop ve Ordu için de yağış uyarısında bulundu



SAMSUN İÇİN UYARI



MGM tarafından Samsun için yapılan açıklamada, "Samsun çevrelerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış (21-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(ani sel, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 00:00 - 09:00 Tsi)" denildi.



SİNOP İÇİN UYARI



MGM, Sinop çevrelerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



Açıklamada, "Sinop çevrelerinde bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yağış(21-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(ani sel, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 00:00 - 06:00 Tsi)" denildi.



ORDU İÇİN UYARI



Ordu için yapılan uyarıda, "Ordu çevrelerinde gece saatlerinden sonra kuvvetli yağış(21-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(ani sel, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 03:00 - 15:00 Tsi)" ifadeleri yer aldı



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