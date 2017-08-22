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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı (22 Ağustos - 23 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Samsun, Sinop ve Ordu için de yağış uyarısında bulundu

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı (22 Ağustos - 23 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yaptığı uyarıların ardından Samsun, Sinop ve Ordu için de yağış uyarısında bulundu

SAMSUN İÇİN UYARI

MGM tarafından Samsun için yapılan açıklamada, "Samsun çevrelerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış (21-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(ani sel, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 00:00 - 09:00 Tsi)" denildi.

SİNOP İÇİN UYARI

MGM, Sinop çevrelerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Sinop çevrelerinde bu gece saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yağış(21-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(ani sel, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 00:00 - 06:00 Tsi)" denildi.

ORDU İÇİN UYARI

Ordu için yapılan uyarıda, "Ordu çevrelerinde gece saatlerinden sonra kuvvetli yağış(21-50 mm) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı(ani sel, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. (23.08.2017 03:00 - 15:00 Tsi)" ifadeleri yer aldı

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #yağış #samsun #Sinop #ordu
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